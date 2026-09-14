Накануне 15 сентября общественный транспорт Баку переходит на усиленный режим работы

Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) расширяет меры по увеличению пассажиропотока в городе Баку в связи с началом учебного сезона. В результате с завтрашнего дня число автобусов, задействованных на маршрутных линиях столицы, достигает рекордной отметки в 2530 единиц.

Как сообщили в AYNA, данный показатель является самым высоким за последние годы, передает 1news.az.

Так, в сентябре 2022 года для пассажироперевозок в Баку эксплуатировалось 1780 автобусов. В 2023 году эта цифра выросла до 2011, в 2024 году - до 2180, а в 2025 году - до 2340. Таким образом, всего за последние годы количество автобусов, задействованных на линиях в столице, было увеличено на 750 единиц, или на 42%.

Отмечается, что в текущем году впервые обеспечивается эксплуатация 2530 автобусов на бакинских маршрутах одновременно. По сравнению с прошлым годом это означает увеличение примерно на 200 автобусов.

Подчеркивается, что увеличение числа автобусов особенно важно накануне учебного сезона, когда возрастает пассажирский спрос: «Наряду с этим, в рамках проекта разделения линий метро за последний месяц было организовано 8 экспресс-маршрутов и усилено 28 регулярных линий».

Работа по обновлению автобусного парка как с точки зрения количества, так и качества будет продолжена до конца года. В текущем году на 29 линиях автобусы были заменены на более новые и современные. С доставкой дополнительных автобусов расширятся возможности обеспечения пассажиров более комфортными, безопасными и качественными услугами общественного транспорта.

В этом году частными и государственными предприятиями было завезено 308 автобусов. Процесс увеличения их числа продолжается.