«Аллергия и нулевая пигментация»: в Adore ответили на жалобы недовольного покупателя

Появились утверждения о введении покупателей в заблуждение в ходе скидочной кампании в сети магазинов Adore.

Как передает Qafqazinfo, совершившая покупку в магазине клиентка поделилась видеороликом об этом в социальных сетях.

Покупательница сообщила, что приобретенные ею товары были выставлены на продажу под видом специальной скидки, хотя срок их годности уже истек или до его окончания осталось совсем немного времени:

«Якобы в популярном магазине Adore проходит скидка до 50%. Я тоже пришла и купила здесь продукцию. У всех товаров истек срок годности. Я воспользовалась консилером, и у меня возникла аллергическая реакция на глазах. У туши вообще нет никакого эффекта. Купленные мною бронзер и хайлайтер абсолютно не пигментированы, то есть пигментация нулевая.

Я пришла в магазин, а мне говорят, что из-за отсутствия чека они ничего не могут сделать. Но я оплачивала картой. Я доказываю, что совершила этот платеж здесь, и прошу открыть и посмотреть чек. А они заявляют, что без номера чека посмотреть его не могут.

Что за безответственность? По какому праву вы так подвергаете опасности здоровье людей? Если с моими глазами что-то случится, как вы за это ответите?»

В связи с озвученными утверждениями Qafqazinfo связались с сетью магазинов Adore.

В ответ на запрос в ООО «Adore Kompani» сообщили, что в последние дни в социальных сетях наблюдается распространение не соответствующих действительности и неподтвержденных сведений о компании и качестве предлагаемой ею продукции:

«Наша компания осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, а также требованиями и правилами, установленными профильными государственными органами. Наша компания уделяет особое внимание прозрачности своей деятельности, качеству предлагаемой продукции и ответственности перед клиентами.

Хотим особо подчеркнуть, что Adore приобретает реализуемую продукцию напрямую у самих брендов или их официальных партнеров. Имеются все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие происхождение и оригинальность нашей продукции. При необходимости мы готовы предоставить эти документы в соответствующие государственные органы и ответить на все вопросы в рамках любого официального расследования, связанного с нашей продукцией.

В то же время вопросы замены или возврата товаров осуществляются в рамках требований законодательства и установленных процедур компании. Для подтверждения факта покупки обязательно предоставление соответствующего кассового чека или иного законного подтверждения покупки.

Условия транспортировки и хранения играют важную роль в поддержании качества парфюмерии и косметических средств. Если после приобретения продукт хранится в условиях высокой температуры, под воздействием прямых солнечных лучей, при высокой влажности, резких перепадах температур и в прочих неподходящих условиях, в его физических и химических свойствах, запахе, цвете и других показателях могут произойти изменения. Поэтому при рассмотрении каждого конкретного обращения должны учитываться условия хранения и использования товара после его продажи.

Если какой-либо клиент заявляет, что после использования определенного продукта столкнулся с аллергической или иной нежелательной реакцией, наша компания относится к таким обращениям чрезвычайно серьезно. Однако для объективного установления того, что конкретная реакция вызвана именно данным продуктом, важно определить причинно-следственную связь на основании соответствующего медицинского заключения, экспертизы и других подтверждающих документов».

В компании также отметили, что до сегодняшнего дня не поступало ни одного подобного официального обращения, сопровождающегося медицинским заключением, результатами экспертизы или иным соответствующим документом, подтверждающим, что какой-либо проданный компанией товар вызвал у клиента аллергическую реакцию:

«Хотели бы также отметить, что аллергическая реакция может быть обусловлена не качеством продукта, а индивидуальной реакцией организма пользователя на определенные ингредиенты. Поэтому мы считаем неправильным представление какого-либо утверждения в социальных сетях в качестве факта без соответствующих доказательств и экспертизы.

Если у какого-либо клиента имеются претензии или жалобы в связи с товаром, услугой или деятельностью нашей компании, для этого существуют возможности официального обращения. Мы открыты для объективного расследования каждого обоснованного обращения и предоставления официального ответа на него.

К сожалению, наряду с широкими информационными возможностями, создаваемыми социальными сетями, существуют и такие негативные явления, как быстрое распространение непроверенной и односторонней информации. Наличие у какого-либо лица широкой аудитории не означает, что публикуемая им информация автоматически является верной или подтвержденной. При предоставлении общественности информации о компании и ее продукции мы считаем важным изучать позицию противоположной стороны, проверять факты и ссылаться на официальные источники.

Adore всегда открыта для конструктивной критики и обоснованных жалоб клиентов. Наряду с этим, в случаях распространения недостоверной информации, представления неподтвержденных утверждений в качестве фактов и нанесения в результате этого ущерба деловой репутации нашей компании мы оставляем за собой право защищать свои права всеми предусмотренными законодательством средствами, в том числе, при необходимости, в судебном порядке.

Доверие наших клиентов имеет для нас огромное значение. Adore и впредь будет продолжать свою деятельность на основе принципов прозрачности, ответственности, обеспечения оригинальности продукции и соблюдения требований законодательства».