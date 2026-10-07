Аллахшюкюр Пашазаде: ИИ не может заменить человека в богослужении из-за отсутствия души

Искусственный интеллект не может заменить человека в богослужении, поскольку у него нет души.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшюкюр Пашазаде на XXIV заседании секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

По его словам, неограниченное проникновение искусственного интеллекта в жизнь человека открывает новые возможности, но одновременно создает новые проблемы.

«Главное в этом вопросе — соблюдение духовно-этических границ, а также предотвращение негативных последствий, риск возникновения которых высок. В частности, искусственный интеллект не должен заменять человека в богослужении, поскольку у него нет души. В этой связи я высоко оцениваю презентацию на нашем заседании этического кодекса использования искусственного интеллекта в религиозной сфере», — подчеркнул А. Пашазаде.

Глава УМК также высказался о роли религий в борьбе с изменением климата. «Соответствующая позиция по этому вопросу была выражена в итоговом документе саммита религиозных лидеров, прошедшего во время COP29 в Баку», — отметил он.