Ильхам Алиев: Азербайджан укрепляет свои позиции в качестве одного из ключевых транспортных узлов региона

Азербайджан последовательно укрепляет свои позиции в качестве одного из ключевых транспортных узлов региона, обеспечивая надежный транзит по международным коридорам Север-Юг и Восток-Запад.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе в Туркменбаши.

«За первое полугодие 2026 года объем транзитных перевозок через Азербайджан увеличился на 10 процентов, достигнув почти 8 миллионов тонн грузов. Наша цель в среднесрочной перспективе – увеличение грузоперевозок по маршруту Восток-Запад и маршруту Север-Юг через Азербайджан до 15 миллионов тонн в каждом направлении», - подчеркнул глава государства.