В Турции задержана модель Дениз Аккая 

Турецкая модель Дениз Аккая была задержана после конфликта, произошедшего в районе Картепе турецкой провинции Коджаэли.

Как сообщают турецкие СМИ, после того как Д.Аккая покинула свой дом в Стамбуле, она переехала к другу, проживающему в Картепе. По предварительной информации, между ними по неизвестной причине произошла ссора. После сообщения очевидцев на место прибыли сотрудники полиции, которые доставили участников инцидента в отделение для дачи показаний.

По завершении процессуальных действий Дениз Аккая была доставлена в суд Коджаэли -по факту произошедшего продолжается расследование.

Ряд турецких СМИ сообщил, что во время конфликта Д.Аккая якобы нанесла материальный ущерб дому, где произошел инцидент.

Покидая здание суда, Дениз Аккая прокомментировала случившееся, отвергнув обвинения в агрессивном поведении. По ее словам, именно она обратилась за судебным защитным предписанием (аналогом запрета на приближение) в отношении другой стороны конфликта, а распространяемую информацию назвала недостоверной.