Президент Ильхам Алиев ознакомился в Туркменбаши с национальными стендами стран-участниц СНГ - ФОТО

9 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и другие главы государств и правительств, принимающие участие в заседании Совета глав государств СНГ, ознакомились с национальными стендами стран-участниц в комплексе «Аваза».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на азербайджанском стенде демонстрируются книги по нашему национальному искусству, образцы ковроткачества, керамики, кялагаи и шебеке, а также информационные видеоролики об этом.

Посетителям предоставляется подробная информация об азербайджанской культуре, кухне, блюдах из местных продуктов, способах их приготовления и особенностях.