Трамп не оценил выбор лауреата Нобелевской премии мира 2026 года

Президент США Дональд Трамп критически отреагировал на решение присудить Нобелевскую премию мира за 2026 год Нави Пиллай, ранее занимавшей пост верховного комиссара ООН по правам человека.

Выступая перед сторонниками в штате Нью-Йорк, американский лидер признался, что имя лауреата ему совершенно незнакомо.

«Они отдали Нобелевскую премию мира человеку, о котором лично я никогда не слышал. В общем-то, о ней никто не слышал. Она — человек-загадка», — заявил он.

По мнению Трампа, его собственные заслуги в международных отношениях гораздо выше. Он заявил, что лично урегулировал восемь крупных военных конфликтов, добавив: «Если вы остановили одну войну, то вам дают Нобелевскую премию. А я остановил восемь войн».

Развивая свою мысль, глава государства отметил, что логичнее было бы вручить ему отдельную награду за каждый улаженный кризис.

«Они отдали премию либералу из ООН. Тем не менее поздравляю ее. (...) Им следовало отдать эту премию мне и США», — подчеркнул Трамп.

В завершение своей речи президент подверг резкой критике норвежский Нобелевский комитет, назвав его представителей «врагами цивилизации».