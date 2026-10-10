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Токаев назначил нового командующего Силами специальных операций ВС Казахстана

Редакция 1news10:10 - Сегодня
Токаев назначил нового командующего Силами специальных операций ВС Казахстана

Саят Исанов назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана.

Как передает 1news.az со ссылкой на Акорду, соответствующее распоряжение подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Распоряжением Главы государства Исанов Саят Серикказыевич назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

С января 2024 года до 27 сентября 2026 года эту должность занимал Айдос Мырзахметов, который в настоящее время является министром обороны Казахстана.

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