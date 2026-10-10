В Панаме при землетрясении пострадали 27 человек - ВИДЕО

По меньшей мере 27 человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,6 в Панаме. Об этом сообщило испанское агентство EFE.

Примерно 300 человек эвакуированы, повреждены более 400 зданий, включая 142 жилых дома и 188 школ. Погибших и пропавших без вести нет.



Ранее Банк развития Латинской Америки и Карибского бассейна (CAF) выделил Панаме помощь в размере $250 тыс. для ликвидации последствий землетрясения. Госсекретарь США Марко Рубио заявил о мобилизации ресурсов для оказания помощи республике.



Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал в Панаме землетрясение магнитудой 7,6 в пятницу в 11:56 по местному времени (20:56 мск). Эпицентр находился в 213 км к юго-западу от столицы, очаг залегал на глубине 12 км.



