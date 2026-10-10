НАТО не планирует блокировать Калининград

Глава военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс не планирует блокировать Калининград.



Об этом он сказал в интервью итальянской газете La Repubblica.



Военный утверждает, что появившаяся в СМИ информация о такой угрозе строится на несуществующем сценарии.



Драгоне добавил, что НАТО не стремится к столкновению, но обладает достаточными арсеналами и мощью для эффективного сдерживания и оперативного ответа в случае агрессии со стороны противников. Он также подчеркнул, что ситуация на восточном фланге сейчас серьезная, но находится под контролем.



До этого сообщалось, что Литва направила около 100 военнослужащих к границе с Калининградской областью, объяснив это необходимостью заранее подготовиться к возможным провокациям. Президент Гитанас Науседа заявил, что власти решили «перестраховаться» на фоне сообщений о «гибридных операциях» и возможном росте числа пытающихся покинуть Россию.



Источник: Газета.ру