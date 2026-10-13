Что известно о смерти пациента с пересаженным сердцем от мертвого донора: комментарий Еганы Аббасовой - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ушел из жизни Рашад Мамедалиев - житель Товузского района, вошедший в историю отечественной медицины как первый пациент, которому была успешно выполнена операция по пересадке сердца от посмертного донора.

Согласно информации, ему стало плохо во время медицинского обследования, и спасти его жизнь не удалось, однако точные сведения о причине смерти не были предоставлены общественности.

В связи с этим редакция 1news.az обратилась за комментариями к председателю правления Координационного центра по донорству органов и трансплантации Министерства здравоохранения Егане Аббасовой.

Отвечая на запрос 1news.az, руководитель центра отметила, что пациент незадолго до трагедии находился под наблюдением врачей:

«Шестого числа пациент проходил обследование, его привозили в Баку, состояние было абсолютно нормальным. Однако говорить о точной причине смерти я сейчас ничего не могу, так как необходимо проведение вскрытия (аутопсии)».

Напомним, что ранее редакция 1news.az публиковала подробное интервью с Еганой Аббасовой, посвященное развитию института посмертного донорства в стране.

14:57

Скончался житель Товузского района, которому впервые в Азербайджане пересадили сердце мёртвого донора.

Как сообщает АПА, состояние жителя Товузского района Рашада Мамедалиева внезапно ухудшилось, когда он направлялся к врачу. В ходе обследования он скончался.

Напомним, что 31 октября 2025 года в Азербайджане впервые была проведена трансплантация сердца от мёртвого донора.

Сердце мёртвого донора было пересажено жителю Товузского района Рашаду Мамедалиеву, 2006 года рождения.

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