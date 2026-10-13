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Мирзоян: никто не знает, чем закончится сближение с ЕС

Редакция 1news18:10 - Сегодня
Мирзоян: никто не знает, чем закончится сближение с ЕС

Никто не может предсказать, к какому пункту приведет сближение Армении и Евросоюза.
Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Армении Арарат Мирзоян, выступая на Варшавском форуме безопасности.

«Нет уверенности, есть ли у Евросоюза решение о включении Армении в состав ЕС в качестве полноправного члена, даже если Ереван завтра скажет «да». Да и в самой Армении серьезный дискурс о вступлении в ЕС только начался, глубоких обсуждений этого вопроса не было. Но наши отношения приятны для обеих сторон, поэтому давайте искать новые возможности для их развития, а затем, в какой-то момент, мы вместе обсудим, состоится «брак» или нет», — отметил министр.

Мирзоян привел в пример Черногорию, сославшись на выступление президента этой страны Якова Милатовича.
По словам главы армянского МИД, Черногория осуществила все мероприятия, проставила в требуемом списке все галочки, но очевидно, что в конце концов решение о вступлении в ЕС новой страны — все-таки политическое, но для Черногории оно пока не принято. Это очень важно для Армении, чтобы анализировать собственные действия, добавил Мирзоян.

Министр напомнил о географическом положении и окружении Армении, также играющем свою роль в сближении с ЕС: до мира с Азербайджаном остается «несколько шагов». С Турцией граница пока закрыта, «но обсуждения о нормализации отношений созрели настолько, что в ближайшее время сообщение о ее открытии может появиться в новостях». По его словам, следует учитывать и возможную реакцию России.
«Ведь мы исторически были очень близки и остаемся такими. Никто в мире не хочет создавать новых врагов, и никто не заинтересован наносить ущерб какой-либо третьей стороне», — добавил он.
Мирзоян подчеркнул, что Армения будет улучшать отношения с соседними странами вне зависимости от европейского вектора.

Парламент Армении, которая входит в ЕАЭС, в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления страны в Евросоюз. В апреле того же года его утвердил президент республики Ваагн Хачатурян.

Источник: Sputnik Армения

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