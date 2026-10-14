Кыргызстан отверг предложение Европы об обмене мигрантами

Кыргызстан выступил против инициативы ряда европейских государств, предлагающих принимать кыргызских трудовых мигрантов, если Бишкек заберет к себе находящихся в Европе мигрантов из Афганистана и стран Африки.

Как заявил глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, Бишкек не намерен продолжать переговоры с европейскими странами по трудовой миграции на таких условиях.

По его словам, в последнее время граждане Кыргызстана всё чаще выбирают для трудоустройства такие страны, как США и Турция.

Источник: Sputnik Кыргызстан