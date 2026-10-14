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В Армении обсудили проект новой Конституции

Редакция 1news12:15 - Сегодня
В Армении обсудили проект новой Конституции

Министр юстиции Армении Србуи Галян 13 октября представила ход подготовки проекта новой Конституции на закрытом заседании правления партии «Гражданский договор».

Об этом сообщает газета «Жоховурд» со ссылкой на источники.

По данным издания, участники заседания обсудили согласованные положения документа, нерешённые вопросы и сроки его представления общественности.

Полный текст проекта пока не опубликован. Сроки проведения общественного обсуждения также остаются неизвестными.

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