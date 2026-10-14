 Норвегия запретила полностью созданные ИИ песни в национальном отборе на «Евровидение-2027» | 1news.az | Новости
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Норвегия запретила полностью созданные ИИ песни в национальном отборе на «Евровидение-2027»

Феликс Вишневецкий12:28 - Сегодня
Норвегия запретила полностью созданные ИИ песни в национальном отборе на «Евровидение-2027»

Норвежская телерадиокомпания NRK не допустит к участию в национальном отборе на «Евровидение-2027» песни, полностью созданные искусственным интеллектом.

Несмотря на это ограничение, организаторы подозревают, что среди поступивших заявок есть десятки композиций, сгенерированных нейросетями, сообщает 1news.az со ссылкой на Aftenposten.

Известно, что на национальный отбор Melodi Grand Prix 2027 поступило около 1 500 заявок. По оценке руководителя проекта Мадса Терклепа, от 30 до 50 композиций могли быть полностью созданы с помощью ИИ. По правилам NRK, такие работы не рассматриваются. При этом использование искусственного интеллекта в отдельных элементах музыкального производства, например для поиска идей или технической обработки, не исключается.

Отметим, что проблема использования ИИ в музыкальных конкурсах обсуждается и в других странах. Шведский вещатель SVT также ожидает появления полностью сгенерированных песен в заявках на национальный отбор, однако пока не вводил аналогичного запрета.

Похожие споры возникали и вокруг представителя Азербайджана на «Евровидении-2026». После выхода песни «Just Go» в исполнении JIVA в социальных сетях появились предположения, что композиция была создана с помощью искусственного интеллекта.

Автор песни Фуад Джавадов и Общественное телевидение Азербайджана (ITV) опровергли эти утверждения. Вещатель подчеркнул, что «Just Go» - оригинальное музыкальное произведение, созданное на основе профессионального творческого подхода, многолетнего опыта и труда.

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