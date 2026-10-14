Самолет Air India совершил экстренную посадку после сигнала о захвате

Самолет авиакомпании Air India, следовавший рейсом AI2030 из Франкфурта в Дели, совершил экстренную посадку в аэропорту города Джайпур из-за попытки захвата борта.

Об этом 14 октября сообщила газета The Times of India.

Лайнер Boeing 787-9 был перенаправлен в Джайпур после срабатывания системы безопасности. По предварительной информации, когда самолет находился в районе полетной информации Мумбаи, пилот активировал код транспондера 7500. Данный сигнал используется для уведомления наземных служб о захвате воздушного судна или ином незаконном вмешательстве в полет.

После приземления пассажиров и экипаж эвакуировали под контролем сотрудников служб безопасности.

Воздушное судно и багаж осмотрели полицейские, сотрудники аэропорта и бойцы антитеррористического подразделения. В связи с инцидентом силы Национальной гвардии безопасности Индии в Нью-Дели были приведены в состояние готовности. К настоящему моменту специалисты проводят необходимые проверки.