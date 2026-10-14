В ходе российско-украинского конфликта были уничтожены 450 бежавших из Карабаха армянских сепаратистов, присоединившихся к боевым действиям на стороне России.

Об этом пишет армянский журналист Роман Багдасарян, опубликовав кадры, на которых, по его словам, запечатлено уничтожение этих бойцов украинскими военными.

«Они массово едут убивать украинских детей, чтобы на кровавые деньги растить своих детей. Они лезут в суверенную страну, и этот суверенитет признаёт наша власть и народ. Это преступление! За 55 месяцев погибло 450 карабахских «самцов» и 60 пропали без вести. Вербуют их «карабахские генералы»», — написал Багдасарян.

Отметим, что публикации о привлечении в российскую армию наёмников из числа незаконных вооружённых формирований бывшего сепаратистского режима неоднократно появлялись и в российских СМИ.