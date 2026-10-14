Еврокомиссия выделила Украине €2,86 млрд на оборону

Европейская комиссия выделила Украине €2,86 млрд в рамках оборонной составляющей из кредита на €90 млрд.

Средства предназначены для закупки беспилотников, систем противовоздушной обороны, ракет, радаров, комплексов радиоэлектронной борьбы и боеприпасов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на фоне продолжающихся российских воздушных атак поддержка Европы приобретает особое значение для защиты воздушного пространства Украины и спасения жизней.

«Благодаря сегодняшнему выделению средств мы продолжаем удовлетворять самые неотложные оперативные потребности Украины, включая беспилотники и ракеты, жизненно важные для её обороны», — подчеркнула фон дер Ляйен.