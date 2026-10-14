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Трамп подрался с тигром - ВИДЕО

Редакция 1news14:53 - Сегодня
Трамп подрался с тигром - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social видеозаписи нападений тигров и львов на людей, а также сгенерированный нейросетью ролик, в котором он борется с тигром, а затем обнимается с ним.

Как передает 1news.az, первым американский лидер разместил видео нападения тигра на посетителя зоопарка в Великобритании, который впоследствии скончался. Публикацию Трамп сопроводил подписью: «С природой шутки плохи!»

Затем президент США опубликовал несколько видеозаписей нападений львов на смотрителей зоопарков и посетителей.

После этого Трамп разместил 23-секундный ролик, созданный с помощью нейросети. В начале видео он лежит на траве и грозит пальцем тигру, который напоминает хищника из предыдущего ролика. Когда животное касается президента лапой и убегает, Трамп бросается за ним, валит его на землю, а в конце они обнимаются.

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