 Премьер-министр Королевства Камбоджа побывал в Милли Меджлисе - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Премьер-министр Королевства Камбоджа побывал в Милли Меджлисе - ФОТО

Редакция 1news15:23 - Сегодня
Премьер-министр Королевства Камбоджа побывал в Милли Меджлисе - ФОТО

14 октября делегация во главе с находящимся с официальным визитом в нашей стране Премьер-министром Королевства Камбоджа Хуном Манетом прибыла в Милли Меджлис.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе прессы и связей с общественностью парламента, Премьер-министр Королевства Камбоджа сначала ознакомился с залом пленарных заседаний Милли Меджлиса. Затем гости прибыли в мемориальный зал имени великого лидера Гейдара Алиева, где ознакомились с экспонатами, отражающими различные периоды жизни и политической деятельности Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет оставил запись в Книге памяти.

Затем состоялась встреча между сторонами.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила, что этот визит является наглядным показателем высокого уровня отношений между Камбоджей и Азербайджаном. Она отметила, что участие гостя в Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в ходе данного визита демонстрирует приверженность Камбоджи диалогу, продвижению мира и безопасности во всем регионе.

В ходе беседы была отмечена важная роль встреч на высшем уровне в развитии взаимных отношений, в этом контексте говорилось о значимости состоявшейся два дня назад встречи гостя с Президентом Ильхамом Алиевым, проведенных переговоров и подписанных документов.

На встрече было выражено удовлетворение взаимной поддержкой Азербайджана и Камбоджи в рамках ООН, Движения неприсоединения, СВМДА и других международных организаций, а также существующим между сторонами плодотворным сотрудничеством.

В ходе беседы говорилось о перспективах развития межпарламентских связей, была отмечена важная роль сотрудничества между законодательными органами в развитии отношений между нашими странами. Было доведено до внимания, что наши парламенты тесно сотрудничают на таких важных парламентских платформах, как Межпарламентский союз, Парламентская сеть Движения неприсоединения.

На встрече также были затронуты политические связи между двумя странами, доведено до внимания наличие тесного сотрудничества между правящей партией Азербайджана - партией «Ени Азербайджан» и Народной партией Камбоджи.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет поделился впечатлениями о встрече с Президентом Ильхамом Алиевым, состоявшейся два дня назад. Он довел до внимания, что в ходе этой встречи состоялся продуктивный обмен мнениями в целях развития отношений между двумя странами по различным направлениям.

Премьер-министр проинформировал и о других встречах, проведенных в рамках данного визита в нашу страну, отметив, что состоялись полезные обсуждения по вопросам экономики, образования, оборонной промышленности, торговли, туризма, расширения контактов между народами.

Подчеркнув также важность связей в гуманитарной сфере, гость с удовлетворением отметил, что в советский период сотни молодых камбоджийцев окончили высшие учебные заведения Азербайджана и эта практика продолжается и в настоящее время.

На встрече было заявлено, что, несмотря на отдаленное расстояние между Азербайджаном и Камбоджей, позитивный политический диалог создает хорошие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества во многих сферах.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Поделиться:
285

Актуально

Политика

Париж не готов отказаться от конфронтационной риторики в отношениях с Баку - МИД

Политика

Ицхак Герцог прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО

Общество

Совет по медиа и вещанию обвинил иранский телеканал в распространении ...

Общество

Погода на четверг: в Баку ожидается до 28 градусов тепла

Политика

Ицхак Герцог прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО

Лаос станет 29-м государством-членом СВМДА — ФОТО

Образование и время: почему исторические решения нельзя оценивать только глазами современников

Азербайджанские военные завершили первый этап учений по стандартам НАТО

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Президент Ильхам Алиев принял министра внутренних дел Ирана - ФОТО

Der Spiegel: экс-глава разведки ФРГ до ареста поддерживал контакты с китайским генералом

ПЕА призвала политические круги Турции уважать суверенитет и внутренние дела Азербайджана

Джейхун Байрамов призвал углублять сотрудничество Азербайджана и стран Центральной Азии

Последние новости

Скончался заслуженный журналист Анвар Гафарлы

Сегодня, 16:55

Unibank объявил финансовые результаты за третий квартал

Сегодня, 16:43

Израиль одобрил $300 млн на срочную закупку вертолетов у США

Сегодня, 16:40

КСИР заявил о готовности Тегерана к возможной атаке США и предупредил об ответных мерах

Сегодня, 16:37

Концерт Navai в Астане отменили в день выступления

Сегодня, 16:33

Американские сенаторы обратились к Трампу с просьбой о России

Сегодня, 16:27

Ицхак Герцог прибыл с визитом в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 16:24

В Стамбуле ливни превратили улицы в реки: женщину унесло потоком воды - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:23

В Азербайджане уничтожили партию биологически активной добавки из России - ФОТО

Сегодня, 16:20

У армянского депутата хотят конфисковать имущество на $600 тыс.

Сегодня, 16:15

«Discover the World» будет представлять Азербайджанские авиалинии также в Бельгии и Нидерландах

Сегодня, 16:10

В Баку ученики еврейского происхождения также посещают школу в единой форме - ВИДЕО

Сегодня, 16:05

Армения и РФ создадут рабочую группу для решения вопросов функционирования ж/д

Сегодня, 15:55

Лаос станет 29-м государством-членом СВМДА — ФОТО

Сегодня, 15:50

Образование и время: почему исторические решения нельзя оценивать только глазами современников

Сегодня, 15:43

Азербайджанские военные завершили первый этап учений по стандартам НАТО

Сегодня, 15:37

Премьер-министр Королевства Камбоджа побывал в Милли Меджлисе - ФОТО

Сегодня, 15:23

Эмомали Рахмон примет участие в саммите СВМДА в Баку

Сегодня, 15:18

Премьер-министр Азербайджана принял президента Лаоса - ФОТО

Сегодня, 15:10

В первой половине октября в Баку и регионах зафиксирована летняя погода

Сегодня, 15:00
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55