Премьер-министр Королевства Камбоджа побывал в Милли Меджлисе - ФОТО

14 октября делегация во главе с находящимся с официальным визитом в нашей стране Премьер-министром Королевства Камбоджа Хуном Манетом прибыла в Милли Меджлис.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе прессы и связей с общественностью парламента, Премьер-министр Королевства Камбоджа сначала ознакомился с залом пленарных заседаний Милли Меджлиса. Затем гости прибыли в мемориальный зал имени великого лидера Гейдара Алиева, где ознакомились с экспонатами, отражающими различные периоды жизни и политической деятельности Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет оставил запись в Книге памяти.

Затем состоялась встреча между сторонами.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова заявила, что этот визит является наглядным показателем высокого уровня отношений между Камбоджей и Азербайджаном. Она отметила, что участие гостя в Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в ходе данного визита демонстрирует приверженность Камбоджи диалогу, продвижению мира и безопасности во всем регионе.

В ходе беседы была отмечена важная роль встреч на высшем уровне в развитии взаимных отношений, в этом контексте говорилось о значимости состоявшейся два дня назад встречи гостя с Президентом Ильхамом Алиевым, проведенных переговоров и подписанных документов.

На встрече было выражено удовлетворение взаимной поддержкой Азербайджана и Камбоджи в рамках ООН, Движения неприсоединения, СВМДА и других международных организаций, а также существующим между сторонами плодотворным сотрудничеством.

В ходе беседы говорилось о перспективах развития межпарламентских связей, была отмечена важная роль сотрудничества между законодательными органами в развитии отношений между нашими странами. Было доведено до внимания, что наши парламенты тесно сотрудничают на таких важных парламентских платформах, как Межпарламентский союз, Парламентская сеть Движения неприсоединения.

На встрече также были затронуты политические связи между двумя странами, доведено до внимания наличие тесного сотрудничества между правящей партией Азербайджана - партией «Ени Азербайджан» и Народной партией Камбоджи.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, Премьер-министр Королевства Камбоджа Хун Манет поделился впечатлениями о встрече с Президентом Ильхамом Алиевым, состоявшейся два дня назад. Он довел до внимания, что в ходе этой встречи состоялся продуктивный обмен мнениями в целях развития отношений между двумя странами по различным направлениям.

Премьер-министр проинформировал и о других встречах, проведенных в рамках данного визита в нашу страну, отметив, что состоялись полезные обсуждения по вопросам экономики, образования, оборонной промышленности, торговли, туризма, расширения контактов между народами.

Подчеркнув также важность связей в гуманитарной сфере, гость с удовлетворением отметил, что в советский период сотни молодых камбоджийцев окончили высшие учебные заведения Азербайджана и эта практика продолжается и в настоящее время.

На встрече было заявлено, что, несмотря на отдаленное расстояние между Азербайджаном и Камбоджей, позитивный политический диалог создает хорошие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества во многих сферах.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.