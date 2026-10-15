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Турция поддержала преобразование форума СВМДА в полноценную организацию

Редакция 1news15:40 - Сегодня
Турция поддержала преобразование форума СВМДА в полноценную организацию

Турция поддерживает преобразование Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в полноценную международную организацию, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая на 7-м саммите СВМДА в Баку в четверг.

"СВМДА может сыграть важную роль в преобразовании диалога в эффективное сотрудничество. Укрепление взаимосвязанности в СВМДА будет способствовать устойчивому развитию в Азии", - подчеркнул министр.

Глава турецкого МИД отметил, что рост числа кризисов в мире усиливает неопределенность на международных площадках.

"Поиск совместных решений общих проблем важен как никогда. Главным препятствием для столь необходимого многостороннего взаимодействия остается отсутствие доверия между международными акторами", - сказал он.

По словам Фидана, Турция считает приоритетным формирование культуры диалога, укрепляющей взаимное доверие посредством развития сотрудничества на основе принципов региональной ответственности и инициативности.

СВМДА – международный форум, созданный для укрепления сотрудничества, обеспечения мира, безопасности и стабильности в Азии. Основан в 1992 году по инициативе Казахстана. В настоящее время он объединяет 29 государств, на долю которых приходится около 90% территории и населения азиатского континента.

Источник: Интерфакс

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