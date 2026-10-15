В Нью-Йорке у здания суда перед заседанием по Мадуро усилили меры безопасности

Меры безопасности усилены у здания федерального суда в Нью-Йорке, где состоится заседание по делу экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Прилегающая территория огорожена металлическими барьерами, на месте дежурят сотрудники полиции. Рядом со зданием стоят автомобили правоохранительных органов, также здесь работают сотрудники СМИ.

Ожидается, что Мадуро и его жена Силия Флорес предстанут перед судьей Элвином Хеллерстайном в связи с новыми обвинениями в сговоре с целью применения пыток в отношении политических противников. В ходе слушаний им должны официально предъявить дополнительные обвинения и предоставить возможность заявить о признании или непризнании вины.

Ранее Мадуро и Флорес не признали себя виновными по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Новые пункты были добавлены прокуратурой США на прошлой неделе. Начало судебного разбирательства по существу назначено на 1 июня 2027 года.

Источник: ТАСС