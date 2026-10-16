В США три ребенка и учитель погибли при стрельбе в начальной школе

16-летний подросток открыл стрельбу в начальной школе в городе Бенд, штат Орегон, убив троих детей и учителя.

Позже его застрелил местный житель, сообщила полиция.

Погибшим детям было пять, восемь и 11 лет. Еще одного ребенка в возрасте семи лет и 54-летнего учителя в критическом состоянии доставили в больницу, сообщили в полиции.

По данным правоохранительных органов, стрелок проник в начальную школу Silver Rail Elementary, открыв огонь по запертым дверям. Других подробностей о подозреваемом, помимо его возраста, полиция не предоставила.

Неизвестно также, был ли нападавший каким-либо образом связан со школой.

«Мы потрясены и убиты горем из-за этой бессмысленной трагедии», — заявил руководитель школьного округа Бенд — Ла-Пайн Стивен Кук.

«Невозможно подобрать слова, чтобы выразить горе, которое переживает наше сообщество», — добавил он.

По словам начальника полиции Бенда Майка Кранца, 16-летнего подростка застрелил местный житель, который заметил, как тот проник в школу, и проследовал за ним.

Губернатор Орегона Тина Котек поблагодарила местного жителя, который, по ее словам, «героически вмешался, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы».