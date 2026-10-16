Трамп сообщил о приостановке продажи боеприпасов союзникам

США временно прекратили продавать боеприпасы союзникам, чтобы пополнить собственные арсеналы.

Об этом президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Newsmax.

«В последнее время мы просто оставляем боеприпасы себе, потому что они нужны нам самим. Они должны быть у нас. И когда мы пополним наши запасы, действительно пополним, мы снова начнем разрешать нашим союзникам покупать их у нас», – сказал Трамп.

Трамп также раскритиковал предшественника Джо Байдена за военную помощь Украине без оплаты. По его словам, нынешняя администрация требует от европейских союзников платить за американское оружие. Сроки возобновления поставок Трамп не уточнил.

«Мы получаем рекордное количество ракет для Patriot. Мы получаем рекордное количество ракет "Томагавк". Мы очень быстро восстанавливаемся», – добавил он.