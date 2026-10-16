МИД Азербайджана подвел итоги VII саммита СВМДА - ФОТО

Успешное завершение VII саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку знаменует важный этап в продвижении регионального диалога, взаимного доверия и сотрудничества по всей Азии.

Об этом говорится в пятницу в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана.

«Ключевыми результатами мероприятия стали принятие Бакинской декларации и Заявления по охране труда и здоровья, а также предоставление Лаосу полноправного членства в СВМДА.

Кроме того, председательство Азербайджана в организации продлено на 2026-2028 годы в знак признания эффективного руководства страны», — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что посол Азербайджана Султан Гаджиев назначен генеральным секретарем СВМДА на 2026–2030 годы.

«Еще одним важным результатом стала ратификация Камбоджей Конвенции о привилегиях и иммунитетах Секретариата СВМДА, что завершило процесс ее вступления в силу.

По итогам саммита также подтверждена приверженность принципам многосторонности, укрепления взаимосвязанности, обеспечения мира и безопасности в Азии», — сказали в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что Азербайджан продолжит содействовать укреплению СВМДА в качестве платформы для диалога, укрепления доверия и коллективных действий в интересах построения более мирной и процветающей Азии.