 Протесты в Аргентине: 10 полицейских ранены, свыше 30 протестующих отправлены под стражу | 1news.az | Новости
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Протесты в Аргентине: 10 полицейских ранены, свыше 30 протестующих отправлены под стражу

Редакция 1news09:05 - Сегодня
Протесты в Аргентине: 10 полицейских ранены, свыше 30 протестующих отправлены под стражу

По меньшей мере 31 человек был задержан в ходе антиправительственной акции протеста, которая прошла в Буэнос-Айресе.

Об этом сообщил телеканал TN.

Манифестация против недостаточного финансирования университетов, в которой приняли участие несколько тысяч человек, прошла 15 октября у здания Конгресса. Сначала акция протеста проходила мирно, однако в районе 16:00 группа протестующих стала бросать в полицейских, которые стояли за металлическими ограждениями, камни и бутылки. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ.

По данным TN, травмы и ранения получили 10 сотрудников правоохранительных органов. Министр безопасности Аргентины Алехандра Монтеолива заявила, что протестующие, от действий которых пострадали полицейские, "должны будут ответить перед правосудием".

Манифестанты требовали от правительства соблюдения принятого парламентом закона об увеличении финансирования вузов. 14 октября судья Мартин Кормик вынес решение о назначении штрафа председателю правительства Диего Сантилли за каждый день неисполнения закона. Впоследствии другая судебная инстанция приостановила это постановление.

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