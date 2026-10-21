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Navai может грозить уголовное дело в России - ПОДРОБНОСТИ

Феликс Вишневецкий15:35 - Сегодня
Navai может грозить уголовное дело в России - ПОДРОБНОСТИ

Рэперу Navai (Наваи Бакирову), который был освобожден после ареста с наркотиками в Казахстане, теоретически может грозить уголовная ответственность в России.

«Несмотря на прекращение уголовного дела в Казахстане, полностью исключать возможность привлечения Navai к уголовной ответственности в России нельзя. Согласно статье 12 УК РФ, российские граждане могут нести уголовную ответственность за преступления, совершенные за границей, если в отношении них по этому преступлению отсутствует решение иностранного суда», - цитирует ТАСС адвоката Дмитрия Минова.

Д.Минов отмечает, что в этом вопросе есть важный нюанс, так как, по сообщениям СМИ, артиста задержали при пересечении границы Кыргызстана и Казахстана. Обе страны входят в ЕАЭС, поэтому само по себе пересечение этой границы не образует состава контрабанды, предусмотренного статьей 229.1 УК РФ: «Вместе с тем при наличии соответствующих оснований российские правоохранительные органы теоретически могут рассматривать вопрос об ответственности по статье 228 УК РФ за незаконное приобретение, хранение или перевозку наркотиков».

По его словам, для этого необходимо установить конкретные обстоятельства произошедшего, вид и количество обнаруженного вещества, а также наличие достаточных данных о признаках преступления: «Поэтому на сегодняшний день говорить о том, что артисту действительно грозит уголовное преследование в России, преждевременно».

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