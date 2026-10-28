Генпрокуратура: По факту гибели школьницы в Баку проводится расследование - ОБНОВЛЕНО
По факту гибели школьницы проводится расследование.
Как сообщили в ответ на запрос 1news.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в прокуратуре Ясамальского района проводится расследование в связи с тем, что 28 октября учащаяся 7-го класса полной средней школы № 225, расположенной в Ясамальском районе города Баку, выпала с 4-го этажа школы и скончалась от полученных травм.
11:25
Ученица VII класса полной средней общеобразовательной школы № 225 (имя ученицы не указывается по соответствующим причинам) 28 октября выпала из окна IV этажа.
Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили из Управления образования города Баку.
Как говорится в сообщении ведомства, руководство школы незамедлительно вызвало скорую медицинскую помощь. К сожалению, от полученных травм школьница скончалась.
«В связи с инцидентом проинформированы семья ученицы и соответствующие структуры. Вопрос взят под контроль профильными ведомствами, начато соответствующее расследование.
Учитывая проведение расследования, общественность просят отнестись к вопросу с повышенной чуткостью и ссылаться на официальные заявления государственных структур», - говорится в информации.
11:00
В полной средней школе № 225, расположенной в Ясамальском районе Баку, произошел несчастный случай.
Как сообщает Oxu.Az, ученица 7-го класса школы выпала из окна.
В результате происшествия школьница скончалась.