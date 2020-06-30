АФФА о кандидатуре Роя Кина на пост главного тренера сборной Азербайджана

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АФФА подтвердила, что Рой Кин является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу.

Как сообщает 1news.az, британский таблоид The Sun распространил информацию о том, что бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры со сборной Азербайджана по футболу.

В АФФА 1news.az заявили, что пока окончательной договоренности не достигнуто ни с одним из наставников.

«Рой Кин, как и некоторые другие специалисты, входит в список кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана, с которыми мы ведем переговоры. Но из-за ситуации с пандемией коронавируса достичь окончательной договоренности, утвердить условия контракта и вынести этот вопрос на заседание Исполкома АФФА не удается. Это касается всех кандидатов. Сейчас нет никакой ясности по поводу того, как будет развиваться ситуация с пандемией в мире».

Рой Кин в данный момент работает в качестве телевизионного эксперта. Ранее он возглавлял «Сандерленд» (2006-2008) и «Ипсвич Таун» (2009-2011), а также работал ассистентом в сборной Ирландии (2013-2018).

В качестве игрока получил наибольшую известность, выступая за английский клуб «Манчестер Юнайтед». Роя Кина считают иконой одного из самых популярных клубов мира. В общей сложности за «МЮ» он провел 12 сезонов, в 8 из которых выводил команду на поле в качестве капитана.

Теймур Максутов