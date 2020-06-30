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АФФА о кандидатуре Роя Кина на пост главного тренера сборной Азербайджана

Сегодня в 12:00 ~ 1 минута на чтение 1037
АФФА о кандидатуре Роя Кина на пост главного тренера сборной Азербайджана

АФФА подтвердила, что Рой Кин является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу.

Как сообщает 1news.az, британский таблоид The Sun распространил информацию о том, что бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры со сборной Азербайджана по футболу. 

В АФФА 1news.az заявили, что пока окончательной договоренности не достигнуто ни с одним из наставников.

«Рой Кин, как и некоторые другие специалисты, входит в список кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана, с которыми мы ведем переговоры. Но из-за ситуации с пандемией коронавируса достичь окончательной договоренности, утвердить условия контракта и вынести этот вопрос на заседание Исполкома АФФА не удается. Это касается всех кандидатов. Сейчас нет никакой ясности по поводу того, как будет развиваться ситуация с пандемией в мире».     

Рой Кин в данный момент работает в качестве телевизионного эксперта. Ранее он возглавлял «Сандерленд» (2006-2008) и «Ипсвич Таун» (2009-2011), а также работал ассистентом в сборной Ирландии (2013-2018).

В качестве игрока получил наибольшую известность, выступая за английский клуб «Манчестер Юнайтед». Роя Кина считают иконой одного из самых популярных клубов мира. В общей сложности за «МЮ» он провел 12 сезонов, в 8 из которых выводил команду на поле в качестве капитана.

Теймур Максутов

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