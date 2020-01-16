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Али Асадов утвердил План мероприятий в связи с обеспечением исполнения поручений, вытекающих из совещания, посвященного итогам 2019 года

16 Января, 2020 в 23:48 ~ 1 минута на чтение 352
Али Асадов утвердил План мероприятий в связи с обеспечением исполнения поручений, вытекающих из совещания, посвященного итогам 2019 года

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов подписал распоряжение «Об утверждении Плана мероприятий в связи с обеспечением поручений, вытекающих из совещания, посвященного итогам 2019 года».

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.

Согласно распоряжению, исполнители, предусмотренные в Плане мероприятий, должны обеспечить принятие мер в сроки, определенные для исполнения, и доложить о выполненной работе Кабинету Министров Азербайджанской Республики.

В Плане мероприятий предусмотрены вопросы, относящиеся к финансово-банковскому сектору, устойчивости экономического роста, международному экономическому сотрудничеству, усилению социальных мер и таможенной сфере.

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