Али Гасанов: «Антинациональная акция протеста оппозиции нарушила ритм жизни более 200 тысяч граждан» - ВИДЕО

Вокруг станции метро «28 Мая» в течение дня транспортными средствами, автобусами, метро пользуются около 200 тысяч граждан города Баку.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, комментируя несанкционированную акцию протеста оппозиции 19 октября в центре города.

Выступая на государственном телеканале AZTV, он указал, что на этой территории располагаются магазины, торговые центры, школы, больницы и институты.

«Представьте, что антигражданская и антинациональная акция протеста оппозиции нарушила ритм жизни более 200 тысяч граждан. Также был нарушен ритм движения транспорта, общественно-политическая обстановка в городе. Полиция была вынуждена ограничить движение граждан для охраны порядка.

Поэтому я от имени полиции и азербайджанского государства приношу извинения нашим мирным гражданам, тем гражданам, которые не имели никакого отношения к акции в тот день, за этот дискомфорт», - сказал он.

По его словам, в действительности должна извиниться оппозиция. «Ответственность за нарушение ритма жизни 200 тысяч человек несут оппозиция, организаторы, политики, которые хотят превратить центр Азербайджана в хаос и анархию», - сказал он.

Он также указал, что смена власти возможна лишь в результате волеизъявления и желания граждан. «Любая сила, не имеющая поддержки народа, обречена на провал», - сказал он, напомнив, что вот уже 25-26 лет оппозиция бойкотируется народом.

А.Гасанов обратился с призывом гражданам, собравшимся вокруг амбициозных антинациональных политиков.

«Если у вас есть проблемы с властью, как помощник Президента, я и другие 6-7 помощников, то есть, каждый из нас, мы готовы выслушать ваши проблемы», - сказал он.

Он отметил, что Али Керимли и окружающие его антинациональные силы в течение 26 лет озвучивали одни и те же нелепые мысли против власти и государственного управления, против проводимых реформ, активно реализуемой социальной политики.

«Я уверен, что ни один из этих политиков никогда не платил одной копейки налога в бюджет Азербайджана. Их родители, родственники получают пенсии от этого государства, зарплаты, имеют работу. Они живут за счет этого государства», - сказал он.

А.Гасанов призвал посмотреть, какие жесткие меры полиция за рубежом принимает против граждан, желающих нарушить общественный порядок. «Мы неоднократно были свидетелями многих таких случаев в центре Парижа, Барселоны, Амстердама и Лондона», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.