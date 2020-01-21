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Американский конгрессмен распространил заявление в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января

Сегодня в 10:55 ~ 1 минута на чтение 166
Американский конгрессмен распространил заявление в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января

Американский конгрессмен, член комитета по внешней политике Роберт Адерхольт выступил с заявлением в Конгрессе в связи с 30-й годовщиной событий 20 Января.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на посольство Азербайджана в США, конгрессмен охарактеризовал события 20 Января как начало конца советской власти в Азербайджане.

В заявлении отмечается, что на мирный протест азербайджанского народа советское руководство ответило оружием и танками. В результате были убиты 147 мирных граждан, сотни ранены. Несмотря на жестокое подавление стремления к независимости, азербайджанский народ, проявив упорство и решительность, восстановил в 1991 году независимость страны.

В документе выражается почтение к памяти погибших, а также содержится обращение к другим членам Конгресса помнить о трагедии 20 Января.

В нем также особо подчеркивается, что Азербайджан является другом и союзником США.

Отметим, что американский конгрессмен Роберт Адерхольт представляет в Конгрессе США избирательный округ от штата Алабама и является членом рабочей группы Конгресса по Азербайджану.

1news.az

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