Рамин Мамедов: Богатая история и культура мирного сосуществования — богатство тюркских народов

«Богатая история тюркского мира, насчитывающая тысячелетия, и культура мирного сосуществования, независимо от религии или этнической принадлежности, — это богатство тюркских народов».

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов заявил на Первой международной научно-практической конференции, прошедшей в рамках VII Встречи мусульманских религиозных лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

По его словам, сложные геостратегические реалии современности, участившиеся случаи исламофобии, ксенофобии и религиозного радикализма, а также новые угрозы, включая иностранное идеологическое вмешательство, с которыми сталкиваются страны ОТГ, требуют от государств выработки единой позиции.

«Сегодня наша главная цель — защитить от подобных влияний тюркский мир, где около 40% населения составляют молодые люди, и привить молодежи правильные представления об исламе, сосуществовании и гармонии, основанные на здравых научных знаниях и традиционных моральных ценностях», — заявил Мамедов.

Он подчеркнул, что коммюнике, принятое в Шуше по итогам Первой встречи руководителей государственных органов по религиозным делам государств — членов ОТГ, является четким планом для достижения этих целей.

Мамедов также сообщил, что в следующем году при организации Азербайджанского института теологии планируется провести международный симпозиум, посвященный наследию известного азербайджанского ученого и мыслителя Шейха Сеида Яхьи Бакуви.

«Воспользовавшись возможностью, приглашаю каждого из вас принять участие в этом престижном мероприятии», — сказал председатель комитета.