Американский конгрессмен выступил с заявлением в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января

Член Палаты представителей Конгресса США от республиканцев Пол Госар (Paul Gosar) выступил с заявлением в связи с 30-й годовщиной трагедии 20 Января.

В заявлении отмечается, что трагедия, запомнившаяся в Азербайджане как «Черный январь», произошла в январе 1990 года, когда руководство СССР пыталось задушить свободу и навязать собственную политическую волю азербайджанскому народу, сообщает 1news.az со ссылкой на посольство Азербайджана в США.

Несмотря на это, азербайджанский народ продемонстрировал свою решимость противостоять советскому режиму, говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что невзирая на миролюбивые призывы азербайджанского народа к свободе, советское руководство ответило на них оружием и танками. В результате были убиты 147 человек, сотни ранены и арестованы. Несмотря на жестокое подавление стремления к независимости, азербайджанцы, проявив упорство и решительность, обрели ее в августе 1991 года.

После обретения независимости Азербайджан стал играть роль маяка свободы в регионе, с Соединенными Штатами его связывают дружба и партнерство, отмечается в документе.

В заявлении чтится память погибших, говорится о силе государства, а также содержится обращение к другим членам Конгресса помнить о трагедии 20 Января, подчеркивается роль Азербайджана как союзника США.

1news.az