В Азербайджане готовится «Дорожная карта по борьбе с коронавирусом»

Всемирная организации по охране здоровья животных (OIE) и Всемирная организация здравоохранения пришли к выводу, что недавно распространившийся коронавирус 2019-nCoV имеет животное происхождение.

Как сообщили Report в Агентстве продбезопасности (АПБА), подтверждено, что в возникновении нынешней эпидемии и распространившихся в предыдущие годы схожих эпидемий MERS (Middle East respiratory syndrome - Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома) и SARS (Severe acute respiratory syndrome - Тяжёлый острый респираторный синдром) сыграли роль животные, продукция животного происхождения, в том числе рыбные и морепродукты.

"Название семьи вирусов связано с ее анатомическим строением в виде "короны", и ряд входящих в данную семью вирусов приводят к возникновению зоонозных инфекций. Названный вирус генетически отличается от всех других коронавирусов, нынешняя эпидемия быстрее распространяется среди людей, привлекает особое внимание.

Научный комитет и рабочая группа по диким животным OIE приступили к совместным исследованиям и предварительно рекомендовали создать раздел "чрезвычайные заболевания" в "Кодексе здоровья обитающих на суше животных", странам-членам через "Всемирную информационную систему животных заболеваний" представить OIE срочное уведомление.

В связи с этим Азербайджан в качестве члена организации приступила к переговорам в данной сфере с OIE, которая будет регулярно информироваться о превентивных мерах против данной болезни в республике. По совместной инициативе OIE и ВОЗ, приступили к изучению вируса 2019-nCoV и подготовке "Дорожной карты" для борьбы с ним", - сообщили в агентстве.