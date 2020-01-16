«Травили людей фальшивыми Jack Daniels и Chivas»: В Баку арестована банда производителей суррогатного алкоголя – ФОТО - ВИДЕО

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД и Агентства продовольственной безопасности провели совместную операцию по задержанию членов преступной группировки, занимающейся производством и продажей суррогатных алкогольных напитков.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, в ходе операции было установлено, что преступная группировка, возглавляемая жителем Баку Назимом Эльбрус оглу Душдуровым, производила в подпольных цехах, расположенных в Баку, суррогатный алкоголь.

Опасный для здоровья и жизни граждан алкоголь разливался по бывшим в употреблении бутылкам от дорогих спиртных напитков и продавался. При этом бутылки с различными этикетками (торговыми марками) преступники собирали в ресторанах и домах торжеств, на мусорках, а также в пунктах по приему стеклотары.

В принадлежащих Н.Душдурову пунктах продажи алкоголя, на складах в Насиминском районе и цехах в Хатаинском, Сураханском и Бинагадинском районах было обнаружено 60 тысяч бутылок из-под виски Jack Daniels и Chivas, а также текилы, водки и других алкогольных напитков различных брендов, предназначенных для разлива суррогатного алкоголя, поддельные акцизные марки, которые изъяты как вещественные доказательства.

Проведенная экспертиза образцов найденного в подпольных цехах и складах алкоголя показала, что он непригоден для употребления – в составе обнаружен токсичный метиловый спирт, причем в опасном для здоровья людей количестве.

По факту в Главном управлении в отношении Н.Душдурова и его подельников - гражданина Грузии Аяза Шарифова, жителя Агдамского района Эльчина Мирзоева, жителя Сальянского района Мирсулеймана Агаева, жителей Баку - Исмаила Талыблы и Айдына Азаева - возбуждено уголовное дело.

Все они арестованы, следствие по делу продолжается.

Тимур Рзаев, Э.Т.