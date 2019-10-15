Азербайджан получил статус участника в Комитете содействия развитию (DAC) Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, наша страна сотрудничает с OECD с 2015 года.

Благодаря усилиям Агентства помощи международному развитию Азербайджана (AIDA) МИД Азербайджана уже является участником данной вышеуказанной организации.

Следует отметить, что OECD/DAC является самой влиятельной организацией, созданной в целях повышения эффективности сотрудничества между государствами-донорами и международными организациями в сфере поддержки развития.

В рядах комитета присутствует 30 государств-доноров, а такие организации, как Всемирный банк, Международный валютный фонд и Программа развития ООН, выступают здесь в качестве наблюдателей.

Следует отметить, что Азербайджан является единственным государством СНГ, представленным в таком статусе в OECD/DAC.

Наряду с Азербайджаном статус участника в организации имеют такие страны, как Болгария, Кувейт, Катар, Румыния, Саудовская Аравия и ОАЭ.

1news.az