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Сборная Азербайджана проиграла в Венгрии из-за грубой ошибки арбитра – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

13 Октября, 2019 в 21:58 ~ 1 минута на чтение 721
Сборная Азербайджана проиграла в Венгрии из-за грубой ошибки арбитра – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана были близка к одному очку в матче отбора чемпионата Европы 2020 года против Венгрии.

Как сообщает 1news.az, на 93-ей минуте матча Бахлул Мустафазаде забивает чистый гол в ворота венгров, но главный арбитр матча Деннис Хиглер не засчитывает его. Бригаде арбитров из Голландии показалось, что Бахлул сыграл рукой, но многочисленные повторы показали, что защитник сборной Азербайджана сыграл в рамках правил, и мяч ему попал в грудь и живот.

К сожалению, система VAR пока не используется в квалификационных матчах. В итоге, сборная Азербайджана лишается одного очка. По большому счету, оно ничего не меняла. Но завоевать очки в гостевом матче всегда приятно. 

Но голландская бригада арбитров допустила грубейшую ошибку. Наверняка, УЕФА накажет арбитров, но это уже ничего не изменит.

Таким образом, сборная Азербайджана потерпела пятое поражение в шести матчах отбора (0:1).   

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После первого тайма хозяева поля побеждают с минимальным счетом. Единственный гол на 10-ой минуте забил Михай Корхут.

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Матч проходит в Будапеште на стадионе «Ференцварош».

Составы команд:

Венгрия: Петер Гулачи, Михай Корхут, Ботонд Борат, Вилли Орбан, Балаж Джуджак (к), Мате Вида, Адам Салаи, Доминик Собослаи, Герге Ловренчич, Роланд Шоллои, Иштван Ковач.

Азербайджан: Эмиль Балаев, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов, Павел Пашаев, Шахрияр Рагимов, Гара Гараев (к), Эдди Исрафилов, Ричард Алмейда, Тамкин Халилзаде, Агабала Рамазанов, Рамиль Шейдаев.

Теймур Максутов

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