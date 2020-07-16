Азербайджанцы Калифорнии направили петицию в администрацию Белого дома

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Азербайджанцы, живущие в Калифорнии, направили в администрацию Белого дома и около 30 конгрессменам петицию в связи с провокацией, совершенной Арменией на Товузском участке азербайджано-армянской государственной границы.

Как сообщает в четверг Trend, в петиции предоставлена подробная информация о провокации, совершенной армянской стороной 12 июля. Сообщается, что Товузский район, находящийся на северо-западе Азербайджана, далек от незаконно оккупированных Арменией Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов.

"Нападение Армении на этот регион доказывает, что провокация совершена с целью расширения территории конфликта", - говорится в документе.

Обратившиеся напомнили, что Генассамблея и Совбез ООН, Европарламент, НАТО, Организация исламского сотрудничества, Движение неприсоединения и другие влиятельные международные организации требуют от Армении немедленного и безоговорочного вывода своих вооруженных сил из оккупированных территорий.

"Несмотря на это, 20 процентов территории Азербайджана все еще продолжает оставаться под оккупацией Армении", - подчеркивается в петиции.

В обращении озвучено требование привлечь Армению к ответственности на грубое нарушение режима прекращения огня, нападение на государственную границу Азербайджана, убийство азербайджанских военнослужащих и мирных жителей.

"Мы требуем немедленного вывода войск Армении с территории азербайджанских земель, соблюдение норм международного права и конвенции о правах человека, прекращения попыток расширения территории Армении за счет исторических земель Азербайджана", - отмечается в документе.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника. Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника. Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В ночь с 13 на 14 июля на территории Товузского района также шли ожесточенные бои. В ходе боев героически погибли генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев, майор Намиг Ахмедов, майор Анар Новрузов, прапорщик Ильгар Зейналлы, прапорщик Яшар Бабаев, военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы, солдат Эльчин Мустафазаде.

Источник: Trend