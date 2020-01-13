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Азербайджанка стала победительницей Сеульской Недели моды – ФОТО

Сегодня в 11:55 ~ 1 минута на чтение 960
Азербайджанка стала победительницей Сеульской Недели моды – ФОТО

В Корее завершились Всемирный фестиваль гольфа и Сеульская Неделя моды, в рамках которых проходил международный конкурс красоты SUPERLADY OF THE WORLD. Отличие данной Недели моды в Сеуле состояло в том, что в ней принимали участие модели в возрасте от 28 до 35 лет. 

Азербайджан представляла модель и бьюти-блогер Лейла Алиева, которая имеет большой опыт участия в международных конкурсах. Она уже является обладателем титулов Best Swimsuit на конкурсе Miss Auto Moto Sport International (Сербия) и Best Body на конкурсе Lady of Brilliancy International (Тайвань).

На сцене одного из лучших залов Сеула Лейла Алиева была объявлена победительницей Сеульской Недели моды среди моделей и награждена короной, титулом и дипломом. Лейле также был предложен контракт с корейской фирмой нижнего белья и участие в рекламном туре в США и странах Азии.  

И.Н., Э.Т.

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