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Азербайджанская армия проведет оперативные учения

Сегодня в 10:43 ~ 1 минута на чтение 172
Азербайджанская армия проведет оперативные учения

12 ноября начнутся оперативные учения в масштабах азербайджанской армии.

Как сообщает 1news.az cо ссылкой на сайт Минобороны, основной целью учений, которые пройдут в три этапа, является совершенствование подготовки штабов и органов управления войск, а также взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ВВС, ВМС, ракетными и артиллерийскими войсками, силами специального назначения в ходе наступательных операций с пресечением провокаций условного противника.

Учения пройдут с применением имеющихся в распоряжении азербайджанской армии новых видов вооружения и военной техники в горных, горно-лесистых, сложных радиоэлектронных и реальных климатических условиях в целях усовершенствования взаимодействия войск и повышения управленческих способностей командиров с учетом боевых возможностей условного противника.

В ходе оперативных учений будут отработаны вопросы устойчивого, непрерывного, оперативного и скрытого управления войсками, совершенствования деятельности полевых пунктов управления штабов, быстрой отправки распоряжений и приказов на тактическом и оперативном уровнях посредством видеоконференций и фибероптической линии связи.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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