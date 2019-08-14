Азербайджанская пианистка стала кавалером французского Ордена искусств и литературы - ФОТО

Известный педагог и пианистка Рена Шерешевская-Мустафабейли стала кавалером французского Ордена искусств и литературы.

Указ об этом подписал министр культуры Франции Франк Ристэр.

Орден искусств и литературы — одна из четырех главных ведомственных наград Французской Республики, которым отмечаются выдающиеся деятели культуры Франции и всего мира.

В числе отмеченных высоким французским орденом есть россияне — Серж Лифарь, Майя Плисецкая, Мстислав Ростропович, Галина Вишневская, Александр Солженицын, Юрий Любимов, Галина Уланова, Борис Эйфман, Валерий Гергиев, Павел Коган, Павел Лунгин, Анатолий Васильев, Юрий Норштейн, Василий Аксенов.

Рена Шерешевская-Мустафабейли - профессор Высшей парижской школы музыки им. Альфреда Корто и Консерватории города Руель-Мальмезон (Франция), она дает мастер-классы во Франции, США, Канаде, Италии, Швейцарии, Китае. Параллельно с педагогической ведет также концертную деятельность. Она также является создателем и артистическим директором фестиваля «Артистические династии и семьи».

1news.az