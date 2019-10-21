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Азербайджанский боулер на Кубке европейских чемпионов

Сегодня в 10:39 ~ 1 минута на чтение 222
Азербайджанский боулер на Кубке европейских чемпионов

Именитый азербайджанский боулер Рамиль Гамидов отправился в Анкару, где примет участие в Кубке европейских чемпионов по боулингу (Turkey European Champions Cup).

В этом престижном соревновании принимают участие сильнейшие боулеры Европы. Министерство молодежи и спорта Азербайджана и Федерация спортивного боулинга Азербайджана решили отправить своего представителя на этот турнир.

Кроме Рамиля Гамидова в Турцию отправился и тренер международной категории «А» Шахрияр Исмайлов.

Соревнования пройдут с 23 по 26 октября. Однако уже 21 октября – официальный день, будет проведено взвешивание шаров, а 22 октября состоится тренировка.

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