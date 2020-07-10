Азербайджанский миротворец в Афганистане заразился коронавирусом

Один из азербайджанских военнослужащих, несущих службу в составе миротворческих сил, заразился коронавирусом.
Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - начальник отдела Администрации Президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров страны.
Инфицированный военный доставлен в Азербайджан, отметил он.
В то же время он отметил, что в армии Азербайджана нет случаев заражения коронавирусом и эпидемиологическая ситуация полностью под контролем.
Ф.Багирова