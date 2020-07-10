1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

Азербайджанский миротворец в Афганистане заразился коронавирусом

Сегодня в 19:18 меньше минуты на чтение 201
Азербайджанский миротворец в Афганистане заразился коронавирусом

Один из азербайджанских военнослужащих, несущих службу в составе миротворческих сил, заразился коронавирусом.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - начальник отдела Администрации Президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров страны.

Инфицированный военный доставлен в Азербайджан, отметил он.

В то же время он отметил, что в армии Азербайджана нет случаев заражения коронавирусом и эпидемиологическая ситуация полностью под контролем.

Ф.Багирова

201

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены