Азербайджанский миротворец в Афганистане заразился коронавирусом

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Один из азербайджанских военнослужащих, несущих службу в составе миротворческих сил, заразился коронавирусом.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана - начальник отдела Администрации Президента по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров страны.

Инфицированный военный доставлен в Азербайджан, отметил он.

В то же время он отметил, что в армии Азербайджана нет случаев заражения коронавирусом и эпидемиологическая ситуация полностью под контролем.

Ф.Багирова