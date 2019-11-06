«Азеришыг» о девочке, которую ударило током во время игры в прятки - ФОТО

Продолжается лечение 9-летней Захры Алиевой, которая во время игры в прятки на проспекте Бабека пробралась в трансформаторную будку, где ее ударило током.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев, в соцсетях некоторые лица распространяют недостоверную информацию о том, что девятилетняя Захра Алиева не получила никакой материальной и моральной поддержки от ОАО «Азеришыг».

«Это неправда. С первого же дня, когда произошел этот несчастный случай, ситуация с девочкой и ее лечением находилась в центре внимания нашего руководства. В частности, в больницу были направлены сотрудники «Азеришыг», которые дежурили у палаты девочки.

Кроме того, «Азеришыг» выделило средства на лечение Захры Алиевой, и продолжит делать все для ее излечения. Мы просим пользователей социальных сетей не распространять лживую информацию», - подчеркнул Т.Мустафаев.

Отметим, что по факту прокуратурой Низаминского района Баку ведется разбирательство.

Тимур Рзаев

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