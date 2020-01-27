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Bank BTB за 2019 год существенно увеличил прибыль

Сегодня в 12:31 ~ 3 минуты на чтение 159
Bank BTB за 2019 год существенно увеличил прибыль

Bank BTB завершил 2019 год с чистой прибылью равной 7 млн 523 тысячам манатов.

Данный показатель в сравнении с аналогичным периодом 2018 года больше в 9.7 раз, т.е. на 6 млн 819 тысяч манатов. Согласно показателям 2019 года, сумма активов Bank BTB составила 341 млн 542 тысячи манатов, что  в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 9 % больше.

В результате обеспечения клиентов выгодными кредитными продуктами Bank BTB  по итогам 2019 года на 14%  увеличил кредитный портфель, доведя его до 212 934 тысяч манатов, достигнув серьезной динамики роста в кредитовании.

Клиентский портфель Bank BTB в 2019 году на 5% увеличился за счет привлечения физических лиц, на 26% - юридических лиц, на 31% - по реализации пластиковых карт и на 20%  - по части безналичных банковских операций.

Процентный доход Bank BTB к концу 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 2 млн 949 тысяч манатов, что на 15% больше, и составил 22 млн 17 тысяч манатов, непроцентный доход  увеличился на 210 тысяч манатов - или на 3% - и составил 6 млн 797 тысяч манатов.

В 2019 году Bank BTB сохранил позицию открытого и надежного банка. В результате доверия клиентов в 2019 году депозитный портфель банка дошел до 133 млн 344 тысяч манатов. Этот показатель на 8% больше по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года. Отметим, что деление депозитного портфеля в процентном соотношении на востребованные и срочные депозиты составляет 32% и 68%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года и процентные,  и непроцентные расходы выросли на 8%, в первом случаи они составили 11 млн 788 тысяч манатов, в случае с непроцентными расходами были доведены до 14 млн 472 тысяч манатов. 

«2019 год выдался удачным для Bank BTB, на что указывают все бизнес-данные, подтвержденные финансовыми показателями прошедшего года. Все достигнутые показатели являются следствием тяжелого и профессионального труда всей команды. Примечательно, что мы успешно завершили первый год стратегического периода существенными достижениями. Отмечу, что в рамках стратегического плана на 2020 год поставлены более агрессивные цели»,отметил первый заместитель председателя Совета Правления Bank BTB Руфат Аббасов.

Следует отметить, что Bank BTB расширяет онлайн-каналы обращений. Всем клиентам наряду с социальными страницами банка, такими как Facebook (www.facebook.com/bankbtb)  и Instagram (www.instagram.com/bankbtb/), предоставлен новый канал коммуникации по номеру WhatsАpp 055 3000 946 (https://wa.me/994553000946).  Узнать подробную информацию о компании можно также через  традиционные каналы связи - Информационный центр по номеру (012) 946 или на официальном сайте банка www.btb.az.

Для справки отметим, что основанный в 2010 году Bank BTB оказывает универсальные банковские услуги и обладает широкой сетью точек продаж.

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