Байрам Нурлу оштрафован за нарушение правил карантина – ВИДЕО

~ 1 минута на чтение 9574

Житель села Тасмалы Гахского района Байрамали Мусаев, более известный в социальных сетях как Байрам Нурлу, нарушил правила карантина.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором видно, что отдыхающий в одном из центров отдыха в Габале Б.Мусаев не соблюдает правила карантина – в ролике он танцует без защитной маски, не соблюдая социальную дистанцию, о чем сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram qebele cox maraqlidi burda meni cox sevirler Публикация от BAYRAM NURLU 999 (@bayram_nurlu) 30 Июн 2020 в 11:58 PDT

В связи с произошедшим Б.Мусаев был вызван в отдел полиции, где в отношении него был составлен протокол и выписан штраф в размере 100 AZN в соответствии со статьей 211.1 Кодекса об административных проступках.

Свою вину в нарушении правил карантина Б.Мусаев признал, заявив, что сожалеет о произошедшем: «Я бы мог заразиться вирусом, поэтому сожалею о произошедшем случае. Нужно быть более внимательными, беречь себя».

Феликс Вишневецкий