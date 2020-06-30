Байрам Нурлу оштрафован за нарушение правил карантина – ВИДЕО

Житель села Тасмалы Гахского района Байрамали Мусаев, более известный в социальных сетях как Байрам Нурлу, нарушил правила карантина.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором видно, что отдыхающий в одном из центров отдыха в Габале Б.Мусаев не соблюдает правила карантина – в ролике он танцует без защитной маски, не соблюдая социальную дистанцию, о чем сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Азербайджана.
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В связи с произошедшим Б.Мусаев был вызван в отдел полиции, где в отношении него был составлен протокол и выписан штраф в размере 100 AZN в соответствии со статьей 211.1 Кодекса об административных проступках.
Свою вину в нарушении правил карантина Б.Мусаев признал, заявив, что сожалеет о произошедшем: «Я бы мог заразиться вирусом, поэтому сожалею о произошедшем случае. Нужно быть более внимательными, беречь себя».
Феликс Вишневецкий