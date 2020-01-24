Белоруссия решила тет-а-тет обсудить с РФ возможные поставки нефти из Казахстана

Белорусская сторона решила самостоятельно поговорить с Россией о возможности получать нефть из Казахстана через российскую границу. Об этом сказали РИА «Новости» в министерстве энергетики Казахстана.

Ведомство сообщает, что уже начались штатные переговоры и рабочие консультации по проекту договора Белоруссии и Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве.

Обсуждение поставок нефти через Россию будет обсуждаться сторонами без участия Казахстана.

До этого белорусская сторона решила приостановить переговоры с Россией по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».

А.А.