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Белоруссия решила тет-а-тет обсудить с РФ возможные поставки нефти из Казахстана

Сегодня в 17:38 ~ 1 минута на чтение 82
Белоруссия решила тет-а-тет обсудить с РФ возможные поставки нефти из Казахстана

Белорусская сторона решила самостоятельно поговорить с Россией о возможности получать нефть из Казахстана через российскую границу. Об этом сказали РИА «Новости» в министерстве энергетики Казахстана.

Ведомство сообщает, что уже начались штатные переговоры и рабочие консультации по проекту договора Белоруссии и Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве.

Обсуждение поставок нефти через Россию будет обсуждаться сторонами без участия Казахстана.

До этого белорусская сторона решила приостановить переговоры с Россией по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».

А.А.

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