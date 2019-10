Bestcomp Group провела презентационную конференцию для партнеров из стран Центральной Азии - ФОТО

17 октября в отеле Hyatt Regency Tashkent международная группа компаний Bestcomp Group провела презентационную конференцию с участием представителей ведущих мировых IT-вендоров и партнеров из Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызcтана.

Группа компаний Bestcomp Group, являясь ведущим Value Added дистрибьютором и партнером в области ИТ и системной интеграции таких мировых производителей, как HP Enterprise, HP Inc., Lenovo DСG, Lenovo PSG, Acer, Microsoft, Eaton, APC by Schneider Electric, Radware, Microfocus, Tripp Lite, Artronic, Uniview, Apacer, Kindermann, HID, Monacor, Qualys, Radiflow и др. в регионе Закавказья и Центральной Азии, предоставляет профессиональную консалтинговую, техническую и проектную поддержку партнерам в странах, где они авторизованы.

Открытие конференции, на которой присутствовали более 120 представителей партнерских компаний, прошло при участии председателя Наблюдательного совета Bestcomp Group Рауфа Гасанова, в выступлении которого особенно было отмечено братство узбекского и азербайджанского народов, экономическое сотрудничество между двумя государствами, а также о самой группе компаний Bestcomp Group, стратегии и развитии партнерских отношений в сегменте информационных технологий в странах Центральной Азии.

О больших технологических возможностях компании и открывающихся возможностях для партнеров рассказал генеральный директор регионального офиса Bestcomp Сentral Asia Халил Алекперов.

Он также представил команду cотрудников Центрально-Азиатского регионального офиса Bestcomp Group.

В официальной части конференции ведущие менеджеры мировых вендоров рассказали о новинках в ИТ-индустрии, об интересных новых решениях в сфере системной интеграции и информационной безопасности.

Хотелось бы отметить выступления представителей компании Lenovo PSG Газиза Абдрассилова - менеджера по работе с корпоративными заказчиками в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Азербайджане, Антонa Болдина - руководителя отдела продвижения решений для Центров обработки данных Lenovo Data Center Group, представителей компании HP Inc. Андрея Науменко - менеджера по развитию канала продаж в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Азербайджане и Александра Железкова - менеджера по дистрибуции HP Inc., директорa по СНГ и странам Балтии Radware - Дмитрия Хусинского, регионального представителя по продажам Eaton - Керимa Челикa, а также Михаила Константинова - регионального директора Acer стран Центральной Азии, Кавказа, Турции и Казахстана.

В завершение официальной части конференции для партнеров из стран Центральной Азии была объявлена мотивационная программа, победители которой будут приглашены в город огней Баку на Гран-при «Формула-1» в июне 2020 года.

Вечер завершился праздничным гала-ужином при участии танцевальной группы, вокально-инструментального ансамбля и победительницы конкурса «Голос» Сабины Мустаевой.

На протяжении вечера были разыграны подарочные призы от ведущих ИТ-брендов НР, Lenovo и Acer.

