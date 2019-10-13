Без шансов на Евро, но с мечтой о победе: Азербайджан в гостях у Венгрии  

В воскресенье сборная Азербайджана по футболу проведет шестой матч отбора на Евро-2020.

Тот самый Евро, четыре матча которого пройдут на Бакинском Олимпийском стадионе. То, что нашей сборной не будет на этом празднике футбола, который впервые будет так близок к нам, стало понятно еще после провального выступления в Лиге Наций.

Сборная Азербайджана никогда даже близко не подходила к выходу из группы в квалификации чемпионатов мира или Европы. Отчего никакой надежды не было и на этот раз. А уж после жеребьевки появилась тревога за то, что национальная команда рискует завершить отбор без единой победы и даже очков. Со второй задачей сборная справилась в прошлом туре, сотворив сенсацию в Баку в матче с хорватами (1:1). Сможем ли мы за три оставшихся матча одержать победу, вот это задача сверхсложная.

Азербайджан – Хорватия - 1:1

Возвращаясь к вопросу квалификации на чемпионат Европы, математически мы его сохраняем даже сейчас, через всю ту же Лигу Наций. Через дивизион D Лиги Наций прямую путевку на чемпионат Европы получит одна сборная, которая станет победителем финала четырех. Как известно, туда пробились сборные Македонии, Косово, Грузии и Беларуси.

Но если одна из этих сборных пробьется на Евро через квалификацию, то ее место в полуфинале дивизиона D займет лучшая сборная из занявших вторые места. И в данный момент шансы на выход из группы имеют сборные Македонии и Косово. Особенно они неплохие у Косово, которая в группе А борется за второе место с чехами, обыграв соперника в личной встрече. У косовар 8 очков, и от чехов они отстают лишь на одно очко.

Что касается Македонии, то она выступает в группе G и после 7 туров имеет в активе 11 очков, что на два меньше чем у Австрии.

Но знаете, что самое грустное в этой истории? Если даже обе эти сборные пробьются на Евро через квалификацию и откроют путь туда для двух других сборных из дивизиона D, Азербайджан снова будет в пролете. Национальная команда Азербайджана настолько глубоко провалилась в Лиге Наций, что стала лишь третьей из занявших вторые места сборных в слабейшем дивизионе. А от первого места среди вторых нас отделили потерянные очки в матчах с таким европейским футбольным «гигантом», как Мальта (1:1; 1:1). Одержи наша сборная победу хотя бы в одном из матчей, мы были бы первыми на очереди. А так, сейчас кулачки за сборные Косово и Македонии держат в Люксембурге. У грузин и белорусов же нет никаких шансов на выход из группы в квалификации, чтобы открыть путь Азербайджану.

А в воскресенье сборная играет с Венгрией. У нас были большие надежды на игру против этой сборной в июне дома. Но странный состав главного тренера Николы Юрчевича и слабая игра сборной привели к поражению (1:3). По сути, домашняя игра против венгров была самой явной из имеющихся возможностей заработать три очка. А далее было еще и позорное поражение от Словакии (1:5). И Венгрия, и Словакия, конечно же, сильнее Азербайджана. Но оба этих поражения целиком и полностью являются тренерскими.

Юрчевич и сборная исправились в матчах против Уэльса (1:2) и Хорватии (1:1). Хорватский специалист продолжает мудрить с составом, но, как минимум, отошел от гиператакующей схемы с тремя центрфорвардами.

В ответной игре против венгров шансов снова не так много. Хозяева поля вчера уступили Хорватии (0:3), но продолжают борьбу за выход из группы. Если Венгрия не обыграет дома Азербайджан, то попрощается с шансами на выход из группы.

Вместе с тем Венгрия – это средненькая европейская сборная, в составе которой нет ярких дриблеров или звезд мирового футбола. Если Азербайджан сможет сыграть в обороне так же надежно, как против Уэльса и Хорватии, у венгров очевидно возникнут серьезные проблемы.

С другой стороны, при всех очевидных минусах этой сборной Азербайджана, ее преимуществом является высокая реализация моментов. Азербайджан проиграл четыре из пяти матчей, но в каждом из них забивал гол. Не сказать, что национальная команда создает много голевых моментов, но умело пользуется чуть ли не единственной возможностью.

Даже в товарищеском матче с Бахрейном (3:2) игроки воспользовались всеми тремя ошибками хозяев поля. Если игра в атаке порадовала, то оборона оставляла желать лучшего. Оба гола от Бахрейна залетели после обдуманных атак соперника и позиционных ошибок нашей команды при обороне. А ведь Венгрия соперник уровнем гораздо выше Бахрейна.

Состав сборной на Венгрию достаточно очевиден. Изменения возможны лишь если к игре не будут готовы Гара Гараев и Павел Пашаев. Сложно предугадать лишь схему. Сборная может сыграть и в пять защитников, и в четыре. Но учитывая, что игру из-за дисквалификации и трав пропускают Максим Медведев, Антон Кривацюк и Рахиль Мамедов, у Юрчевича просто может не собраться трех игроков в центр обороны. В отсутствие Салахата Агаева место в воротах без конкуренции займет Эмиль Балаев. В защите справа налево сыграют Павел Пашаев, Бадави Гусейнов, Бахлул Мустафазаде и Шахрияр Рагимов. Слева может сыграть и Тамкин Халилзаде, но скорее всего Юрчевич поставит его на левый край атаки, учитывая результативность футболиста «Сабаха» - в последних двух матчах за сборную Тамкин забил и Хорватии, и Бахрейну. Если же Павел Пашаев не будет готов к игре, справа сыграет Аббас Гусейнов.

Неизвестно пока и о состоянии Гара Гараева. Если полузащитник «Карабаха» будет готов, нет сомнений, он будет в основе вместе с Ричардом Алмейдой и Эдди Исрафиловым. Если же Гара не восстановится от травмы, тут у Юрчевича снова появится простор для того, чтобы удивить. Вряд ли он даст шанс Эмину Махмудову, которого не особо жалует. В основе выйдет либо Рашад Эюбов, либо Джавид Гусейнов.

В атаке же сыграют вышеупомянутый Тамкин Халилзаде, который при необходимости может сыграть по всей бровке, а также превратиться в пятого защитника. На противоположном фланге должен выйти Агабала Рамазанов, который находится в отличной форме. Хотя Юрчевич может и тут удивить. Ну а в центре атаки сыграет основной форвард сборной Рамиль Шейдаев.

Хорват пробовал Рамиля в товарищеских матчах против Литвы (0:0), Венгрии (1:3) и Бахрейна (3:2) на левом и правом флангах атаки. Во всех случаях Шейдаев терял в эффективности. Очевидно, что пора прекращать экспериментировать с позициями Шейдаева. Возможно, матч против Венгрии – это последняя возможность завоевать еще одно очко.

1news.az поговорил с футбольным экспертом Эркином Ибрагимовым, который поделился своими ожиданиями от игры.

«Сборной предстоит очень тяжелый матч в Будапеште. Венгры очень плохо проиграли Хорватии (0:3) и теперь захотят реабилитироваться. Видно было, что Хорватия была очень разозленная после ничьи в Баку. Сейчас такими же будут венгры.

Мы уже заработали одно очков группе. Это было самым сложным. Сейчас уже будет полегче. Должна прийти уверенность. Думаю, что у нас есть шанс на одно очко. Венгрия – сильная команда, но там нет индивидуально ярких игроков, которые могут в одиночку принести результат. Я бы сравнил Венгрию с Чехией, с которой мы при Просинечки в гостях сыграли вничью (0:0). Там чехи тоже давили, но особо моментов не создали. Если также качественно обороняться, то венгры ничего не создадут. Единственная проблема – это игра при стандартах. Вряд ли эта проблема решится.

Думаю, что Юрчевич снова будет играть в пять защитников. Эта расстановка принесла ему успех. А тренеры часто бывают суеверными. Плюс пять защитников – это такая схема, которая понятна нашим футболистам. Ее часто применяют и наши клубы. Эта модель для завоевания очков. Надеюсь, что он не выпустит на поле двух номинальных нападающих. Мы уже видели это. Рамилю Шейдаеву бывает некомфортно играть на фланге.

В сборной радует то, что в составе сейчас много молодых игроков, которые могут отыграть еще 4-5 циклов. И важно, что они оказались в сборной не из-за искусственного омоложения. Это приятно».

Матч Венгрия – Азербайджан пройдет 13 октября и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Теймур Максутов